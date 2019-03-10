مصرع كنديتين في حادث تحطم طائرة الركاب الإثيوبية

ذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته الليلة أن كنديتين اثنتين لقيتا مصرعهما فى حادث تحطم طائرة الركاب الإثيوبية الذى وقع فى وقت سابق اليوم خلال رحلتهاإلى كينيا.
وأضاف "صوت أمريكا" أن الكنديتين هما أمينة إبراهيم وابنتها صفية فيصل البالغة من العمر 6 أعوام حيث
وأشار "صوت أمريكا" إلى أن السيدة وطفلتها من أصول صومالية وتحملان الجنسية الكندية.
وكان حادث الطائرة الإثيوبية قد أسفر عن مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 157 شخصا.
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