إثيوبيا تعلن الحداد غدًا على ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء اليوم الأحد، أن يكون غدا الاثنين يوم حداد وطني على ضحايا الطائرة المنكوبة. الطائرة المنكوبة. وقتل 157 شخصا في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في وقت سابق اليوم، وينتمي ركاب الطائرة إلى 35 دولة بينهم 6 مصريين و7 آخرين من دول عربية.

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