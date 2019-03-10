إثيوبيا تعلن الحداد غدًا على ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء اليوم الأحد، أن يكون غدا الاثنين يوم حداد وطني على ضحاياالطائرة المنكوبة.
وقتل 157 شخصا في حادث تحطم طائرة تابعة
للخطوط الجوية الإثيوبية في وقت سابق اليوم، وينتمي ركاب الطائرة إلى 35 دولة بينهم 6 مصريين و7 آخرين من دول عربية.
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