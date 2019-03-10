وزير خارجية ألمانيا يصل أفغانستان لإجراء محادثات حول جهود السلام

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أفغانستان لإجراء محادثات حول الجهود السياسية لإحلال السلام ومهمة حلف شمال الأطلسي ناتو.

وهبطت طائرة السياسي الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم الأحد في مدينة مزار الشريف في شمالى أفغانستان، حيث يوجد معسكر

الجيش الألماني.

ومن المنتظر أن يعقد ماس لقاءات أيضا في باكستان الجارة المهمة لأفغانستان بعد غد الثلاثاء.

وقال ماس فى تصريحات أدلى بها لدى وصوله :" نرغب من خلال

الرحلة إلى أفغانستان وباكستان في البعث بإشارة واضحة مفادها أن ألمانيا تضطلع بمسؤوليتها التي تحملناها كثاني أكبر مانح وصاحب قوات في أفغانستان".

وتشارك ألمانيا في مهمة "الدعم المطلق" لحلف الناتو في أفغانستان بما يصل إلى 1300 جندي، حيث يقوم الجنود الألمان مع بقية جنود الحلفاء بتدريب القوات المسلحة الأفغانية.