مستشار الأمن القومي الأمريكي: خطر داعش يظل متواجدا

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأحد، من أن تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي سيستمر، مشددا على أن التنظيم مازال يحافظ على تواجد متناثر في سوريا والعراق وبقاع أخرى في العالم.

ودافع بولتون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن تقديرات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجماعة الإرهابية بما فيها إصراره على أن "داعش" تمت هزيمته وفقد كل الأراضي التي كان يسيطر عليها.

وقال بولتون "إن ترامب كان جليّ عندما يتحدث عن هزيمة الخلافة الإقليمية لداعش،

لكنه لم يقل أبدا أن تبديد الخلافة (التي كان يعمل داعش على تأسيسها) يعني نهاية التنظيم بشكل كامل".

وأكد بولتون على عدم نهاية "داعش"، قائلا "نحن نعلم أن هذا لم يحدث، ونعلم في الوقت الحالي أن هناك إرهابيين متناثرين في سوريا والعراق، وأن داعش نفسه ينمو في أجزاء أخرى من العالم، خطر تنظيم داعش يظل متواجدا".