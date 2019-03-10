«صانداي تايمز» تكشف بالوثائق: مليار دولار رشوة قطر لـ«الفيفا» لتنظيم المونديال

دينا محمود (لندن)

دقت صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية واسعة الانتشار مسماراً جديداً في نعش تنظيم قطر لبطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم المقررة بعد أقل من أربع سنوات، بعدما كشفت النقاب عن وثائق تثبت عرض النظام القطري «رشوةً» تناهز المليار دولار على الاتحاد الدولي «الفيفا»، لضمان سرقة حق استضافة البطولة من جهة، ولإجهاض تحقيقٍ أجراه الاتحاد بشأن الشبهات التي اكتنفت هذا الأمر من جهةٍ أخرى.

وأفسحت الصحيفة المرموقة صدر صفحتها الأولى بالكامل للفضيحة القطرية الجديدة تحت عنوانٍ رئيسيٍ يقول: «880 مليون دولار مدفوعات سرية للفيفا بخصوص كأس العالم». وفي الصفحة نفسها، نشرت «صانداي تايمز» تقريرها المعزز بالوثائق والمعلومات في الموضوع نفسه، وعنونته بالقول: «قطر فازت بتنظيم المونديال بعد 21 يوماً فحسب من صفقةٍ مربحةٍ مع الفيفا».

وأماط التقرير اللثام عن أن نظام تميم عرض تقديم 880 مليون دولار على الاتحاد الدولي للكرة، على مرحلتين أولاهما في أواخر عام 2010 والثانية بعد ذلك بثلاث سنوات فحسب، وذلك تحت ستار عقودٍ مُفترضةٍ لشراء حقوق بثٍ تلفزيونيٍ من جانب قناة «الجزيرة».

وأوضحت الصحيفة أنها أطلعت على «وثائق مُسرّبة» تثبت أن الدفعة الأولى من هذه الرشوة الباهظة -والتي بلغت قرابة 400 مليون دولار- عُرِضَتْ على مسؤولي «الفيفا» قبل ثلاثة أسابيع فحسب من «التصويت المثير للجدل» الذي أجرته اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد، لاختيار الدولة المُنظمة لمونديال 2022، والذي أسفر عن منح حق التنظيم «لهذا البلد الصحراوي محدود المساحة».

وأشارت إلى أن السجلات التي أطلعت عليها «تُظهر أن مسؤولين تنفيذيين في «الجزيرة» وقعوا عقداً للبث التلفزيوني يتعلق بتقديم هذا العرض المالي الضخم، في وقتٍ كانت الحملات الدعائية (للدول الراغبة في) استضافة كأس العالم تبلغ فيه ذروتها».

وأبرزت الصحيفة ما ورد في ذلك العقد «من رسوم نجاحٍ غير مسبوقة، تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، تُدفع لحسابٍ مخصص لـ «الفيفا» في حالةٍ واحدةٍ، وهي أن تُكلل قطر بالنجاح في التصويت الخاص بتنظيم مونديال 2022».

وشدد التقرير على أن ذلك «يمثل تضارباً هائلاً في المصالح وانتهاكاً لقواعده، في ضوء أن «الجزيرة» كانت وقتذاك مملوكةً لأمير قطر (في ذلك الحين) حمد بن خليفة وخاضعة لسيطرته كذلك»، مُشيراً إلى أن الأمير السابق «كان القوة الدافعة وراء عرض» بلاده لتنظيم المونديال.

وأوضحت «صانداي تايمز» أنها أُطلعت كذلك على نسخةٍ من عقدٍ سريٍ ثانٍ يتعلق بحقوق البث التليفزيوني تبلغ قيمته 480 مليون دولار، عرضته قطر على «الفيفا» بعد ثلاث سنوات من رشوتها الأولى، وسبق بوقت قصير «إنهاء الاتحاد وبشكلٍ مفاجئٍ تحقيقاً أجراه لفترةٍ طويلة، بشأن ما شاب عملية التنافس على استضافة المونديال من فساد، بل وحجبه النتائج التي خلص إليها التحقيق كذلك». وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذا التعاقد المشبوه يشكل الآن جزءاً من تحقيقٍ تجريه الشرطة السويسرية بشأن رِشى قُدِمَتْ لمسؤولين في الاتحاد الدولي للكرة.

وقال التقرير إن التعاقدين يعنيان أن «الفيفا» تلقى عرضين من جانب النظام القطري لدفع ما يناهز مليار دولار «في مرحلتين حيويتين على صعيد جهود (الدوحة) لاستضافة المونديال من جهة، وللإبقاء على حقوق تنظيمها في أراضيها من جهةٍ أخرى».

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء قولهم إنه «سيكون من العسير تبرير المبلغ الذي دفعته القناة القطرية للفوز بعقدي البث التلفزيوني هذين بأنه يعود لأسبابٍ تجاريةٍ محضة»، مؤكدةً أنه «يُعتقد أن هذا المبلغ يزيد بواقع خمسة أضعاف على نظيره الذي دُفِعَ من قبل لإبرام تعاقداتٍ مماثلةٍ في المنطقة نفسها».

وشددت «صانداي تايمز» على أن ما كشفت عنه النقاب يُضاف إلى «أدلةٍ متزايدةٍ تفيد بأن قطر اشترت عملياً حقوق استضافة البطولة الرياضية الأكبر على مستوى العالم» في إشارة إلى كأس العالم، مُؤكدةً أن تقديم الدفعة الأولى من الرشوة البالغة 400 مليون دولار للاتحاد الدولي للكرة قبيل التصويت، مثل «انتهاكاً سافراً للقواعد التي وضعها «الفيفا» نفسه لمحاربة الرِشوة، وهي القواعد التي تحظر على أي كيانات ذات صلة بالتنافس على حق الاستضافة، تقديم عروض مالية للاتحاد تتصل بعملية تقديم الملفات المتعلقة» بهذه المنافسة.

وفجرت الصحيفة مفاجأةً مدويةً بالقول إن بنود التعاقد الذي أُبرم قبل أسابيع من تصويت 2010، تنص على أن يتقاضى «الفيفا» - الذي يزعم أنه أصلح نفسه بعد فضائح الماضي - خلال الشهر المقبل ملايين الدولارات، من بينها جزءٌ من رسوم النجاح البالغة مئة مليون دولار» التي عرضتها عليه قطر.

ونقلت الصحيفة عن داميان كولينز رئيس لجنة الثقافة والرياضة ووسائل الإعلام والشؤون الرقمية في مجلس العموم البريطاني قوله إنه يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم «تجميد المدفوعات (القادمة له) من الجزيرة، وفتح تحقيقٍ بشأن هذا التعاقد الذي يبدو أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد».

وفي إشارةٍ للارتباط الوثيق بين هذه الأموال والمؤامرة التي دبرتها قطر للفوز بحق تنظيم كأس العالم، قالت الصحيفة إن «السلطات القطرية كانت قد حشدت جهودها لتقديم كل مساعدة ممكنة لملف تنظيم المونديال، عبر تعميمٍ أصدره مكتبٌ تابعٌ لأمير البلاد مع انطلاق الحملة الدعائية الخاصة بالعرض القطري في مارس 2009».

وسلّطت «صانداي تايمز» الضوء كذلك على الشبهات الكثيفة التي تكتنف حجم المدفوعات القطرية المثيرة للجدل لـ«الفيفا»، قائلةً إن مبلغ الـ400 مليون دولار الذي عرضته الجزيرة لشراء حقوق بث بطولتيْ 2018 و2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان بمثابة «رقمٍ قياسيٍ فريدٍ من نوعه أيضاً، لأنه لم يحدث من قبل أن تم الاتفاق على العقود الخاصة بحقوق البث قبل اختيار الدولة المنظمة للمنافسات» من الأصل.

ونشرت الصحيفة في تقريرها نص البند المشبوه الذي تضمنه ذلك التعاقد والذي يفيد بأنه «في حالة منح منافسات 2022 إلى دولة قطر، ستدفع الجزيرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الرسوم المرتبطة بحقوق البث، إلى جانب مبلغ مالي يصل إلى 100 مليون دولار تُحوّل إلى الحساب المحدد» من جانب «الفيفا».

وأشار تقرير «صانداي تايمز» إلى أن هذه المدفوعات بُرِرَت بأنها مبلغ إضافي لتغطية «نفقات البث»، رغم أن تكاليف «الأعمال الخاصة بالتصوير وتحرير الأشرطة (المونتاج) عادةً ما تُدفع من جانب الفيفا».

ولم تتوقف شبهات الرِشى والفساد عند هذا الحد، بل كشف التقرير عن رشوةٍ أخرى حصل عليها أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي قبل يومٍ واحد من التصويت، في ضوء أنهم هم الذين يُوكل إليهم عادةً توقيع الاتفاقات الكبرى المتعلقة بمنح حقوق البث التليفزيوني. فقد أشارت الصحيفة إلى أن رئيس «الفيفا» وقتذاك سيب بلاتر أبلغ هؤلاء الأعضاء عشية التصويت بـ«أنهم سيُمنحون مكافأةً استثنائيةً قدرها 200 ألف دولار لكل منهم، (بزعم) أن بطولة كأس العالم التي أُقيمت في العام نفسه (2010) كانت ناجحةً من الناحية المالية». وفي إشارةٍ لا تخفى للارتباط بين الأمرين، قالت الصحيفة إن أمير قطر السابق نفسه كان هو من «وقف بعد ذلك بيومٍ واحد مُمسكاً بكأس العالم في زيوريخ احتفالاً بفوز قطر في التصويت الذي أُجري لتحديد الدولة المنظمة لمونديال 2022».

وفي الأسبوع التالي، وقع بلاتر وجيروم فالكه الأمين العام لـ «الفيفا» حينذاك، العقد الخاص بمنح حقوق البث التلفزيوني لـ «الجزيرة» مقابل الملايين الأربعمئة. كما دفع القطريون ستة ملايين دولار للاتحاد في غضون 30 يوماً من التوقيع كجزءٍ من الصفقة.

أما العقد الثاني، الذي أكدت «صانداي تايمز» أنها أطلعت عليه بدوره، فقد قُدِمَ من قبل مجموعة «بي إن الإعلامية» التابعة لـ «الجزيرة». وقالت الصحيفة البريطانية إنه يشكل كذلك «تضارباً في المصالح»، بالنظر إلى تزامنه مع بلوغ المحقق مايكل جارسيا - الذي كان يعمل آنذاك لحساب «الفيفا» - مرحلةً حاسمةً في تحقيقه الذي تناول اتهامات الفساد التي أحاطت بالتصويت على اختيار الدولة المنظمة للنسخة المقبلة من كأس العالم، بل وكان يخطط في ذلك الوقت لزيارة قطر نفسها.

وشدد تقرير الصحيفة على ما أعقب ذلك من مزاعم روجها «الفيفا» بأن التحقيق برأ ساحة النظام القطري من ارتكاب أي مخالفات، وأشار في الوقت نفسه إلى الاستقالة التي قدمها جارسيا رداً على ذلك، وتأكيده في وقت لاحقٍ أن النتائج التي خَلُصَ إليها تحقيقه «قد حُرفَتْ».