وسم #كم_دفعت_قطر_للفيفا يتصدر «تويتر»

دينا مصطفى (أبوظبي)

تصدر وسم #كم_دفعت_قطر_للفيفا موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد نشر صحيفة «ذا صانداي تايمز» تحقيقاً كشفت فيه وثائق مسربة تشير إلى دفع قطر رشاوى سراً للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحصول على استضافة مونديال 2022. ونقل نشطاء «تويتر» الخبر معربين عن أسفهم من انكشاف تفاصيل فضيحة الرشاوى كلما اقتربنا من كأس العالم 2022 مؤكدين استحالة استضافة الدوحة لكأس العالم بعد هذه التسريبات.

حيث علق أحد المغردين «فضيحة تخجل كل قطري شريف لكم الله يا أهلنا الشرفاء في قطر»، فيما نقل آخرون تفاصيل الفضيحة فكتب أحدهم «ذا صنداي تايمز تكشف المستور: قطر دفعت رشوة للفيفا من أجل استضافة كأس العالم عبر توقيع عقدين مع الفيفا من خلال قناة الجزيرة حيث تضمن العقد الأول رسوم نجاح بمبلغ 100 مليون دولار والثاني بعد 3 سنوات عبر عقد بث حقوق تلفزيونية بمبلغ 480 مليون دولار. وقال آخر « كأس العالم 2022 لن تقام في قطر».

كما نقل آخرون تسريباً لرئيس فيفا السابق يعترف فيه بتورط قطر في جريمة رشوة وكتب أحدهم غاضباً «الفساد لا يصنع تاريخا، دفع الرشى لا يجعلك كبيرا، كلما ظهرت فضيحة جديدة صغرت أكثر، المال الحرام يقتل صاحبه». وكتب أحد المغردين «الأموال والرشى ماترفعك يا قطر، الصغير سيبقى صغيرا»، بينما تنبأ آخرون بسحب تنظيم كأس العالم قريباً من قطر فكتب مغرد «رسمياً أولى خطوات سحب تنظيم كأس العالم من قطر تبدأ اليوم».

وكتب أحد المغردين «عدد ضحايا مهول لتنظيم حدث المفترض أنه يكون خيرا على البلد ، لكن سوء إدارة دفعت رشاوى أخذت هذا التنظيم والنتيجة إلى الآن ضحايا كثيرون».

واستبعد أحد المغردين سلامة الملف القطري المقدم للفيفا نظراً لنشر هذه الأرقام عن الرشاوى في صحيفة عريقة مثل «ذا صانداي تايمز» فكتب «مستحيل أن يكون ملف قطر في استضافة كأس العالم نظيفا، أتفهم لو خرج خبر من صحيفة مغمورة وخرج مرة واحدة لكن ماهو بهذا الشكل، وكل الصحف إلى تحدثت عن الموضوع سواء التلجراف أو قبلها، صحف لها وزنها وقيمتها الإعلامية وتاريخها الطويل ، والقادم يكون أوضح وأدق».