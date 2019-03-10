قوات سوريا الديموقراطية تبدأ الهجوم على آخر جيب لداعش

قال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية إن القوات بدأت هجوماً للسيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، اليوم الأحد.

وأضاف بالي لوكالة أنباء رويترز "بدأت العمليات العسكرية. قواتنا تشتبك الآن مع الإرهابيين".

بدروه، قال المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين لوكالة فرانس برس "لم نشاهد الأحد أي تحرك لمدنيين في الداخل. لذلك، استأنفت قوات سوريا الديموقراطية العمليات العسكرية ضد التنظيم".

وأكد بالي أن طائرات حربية هاجمت مخازن ذخيرة للتنظيم المتطرف مع بدء الهجوم.وكان بالي أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، انتهاء المهلة المحددة لاستسلام مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في آخر جيب يتحصنون فيه.

وكان مدير المركز الإعلامي للقوات، التي تدعمها الولايات المتحدة قال، في تغريدة على تويتر في وقت سابق اليوم الأحد، "مهلة استسلام داعش قد انتهت، قواتنا تلقت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز".

وأوضح لوكالة فرانس برس أن الهجوم "سيبدأ في أي لحظة".

بدورها، نقلت وكالة رويترز عن بالي قوله "تلقت قوات الخط الأمامي أوامر للتحرك... نتوقع التحرك في أي وقت هذا المساء"، موضحاً أن الممر المخصص للخروج من جيب التنظيم ما زال مفتوحاً في حال كان "هناك مدنيون" في الداخل يرغبون في المغادرة.