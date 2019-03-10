كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا تعلن غداً يوم حداد على ضحايا الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإثيوبية أن غداً الموافق 11 مارس، يوم حداد على ضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية "Ethiopian Airlines".

وغرد حساب مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد على موقع "تويتر" قائلا " أعلن مجلس النواب يوم 11 مارس من عام 2019، يوم حداد وطني على جميع الضحايا من مختلف الدول الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة المأساوية".

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ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح اليوم الأحد، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن أخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين.