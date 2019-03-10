آل الشيخ يواصل مهامه بالاتحاد العربي لكرة القدم

أكد تركي ال الشيخ، الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة بالسعودية، استمراره في مهمة رئاسة الإتحاد العربي لكرة القدم، منهياً بذلك الجدل الذي أثير حول مواصلته لمهامه داخل الجهاز العربي المنضوي تحت لواءه أندية العرب.
وأوضح ال الشيخ، اليوم الأجد، على هامش اجتماع اللجنة التنفيدية للاتحاد العربي، بأنه سيستمر داخل الاتحاج العربي لكرة القدم، في مهمته رئيساً إلى نهاية ولايته.
المسؤول السعودي المثير للجدل، شدد بأنه سيواكب المبادرات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، والتي تهم مسابقات عديدة، أبرزها البطولة العربية للأندية التي ستعرف مجدداً تغييرات بهياكلها، بعد النجاح الكبير الذي حققته بمشاركة أقوى الأندية العربية، هذا الموسم.
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