هذه هوية المغاربة الذين قضوا في حادث الطائرة الإيثيوبية..موظف بوزارة البيئة وأستاذ جامعي -صور

تم مساء اليوم الأحد، الكشف عن هوية المغربيين اللذان توفيا في فاجعة تحطم الطائرة الإيثوبية، ويتعلق الأمر ببن أحمد شهاب، المدير الجهوي للتنمية المستدامة بجهة درعة تافيلات، وحسن السيوطي أستاذ جامعي في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أب لطفلين.

وتقدم كل من الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلات، وعزيز الرباج وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالتعازي لعائلة شهاب.

وقال الشوباني “جمعنا تراب درعة تافيلالت مع هذا الرجل الطيب ذو الأخلاق العالية..في فترة قياسية تكتشف في الرجل تشبعه بقيم النضال المستميت من أجل الحفاظ على البيئة..يسكن داخل سيارته ويجوب أقاليم الجهة في عمل متواصل لا يكاد ينتهي إلا ليبدأ من جديد”، مضيفا “ستظل هامته منتصبة في الذاكرة ضمن كوكبة الرجال الذين جمعنا بهم القدر..نموذجا لتقدير المسؤولية..والإيمان العميق المتجذر بالقيام بالواجب..! عمل جليل جمعنا مع هذا الرجل الخدوم لمصلحة الجهة..جلسات عمل ونقاش علمي ثري لا ينسى..خرجات استكشاف وحوار في الطبيعة وبيئة الصحراء لمصلحة الطبيعة وبيئة الصحراء”.

Advertisements

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن إطلاق خط هاتفي خاص، من أجل تقديم الدعم اللازم لعائلات ضحايا فاجعة تحطم الطائرة الإثيوبية، وإخبار الرأي العام الوطني بمستجدات الحادث.

وقالت الخارجية، في بلاغ لها، أنه إثر مصرع مغربيين في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والتي كانت تؤمن رحلة بين أديس أبابا ونيروبي، فإن الوزارة وسفارة المغرب في إثيوبيا، تتباعان آخر مستجدات هذا الحادث مع السلطات الاثيوبية.

وأعلنت الوزارة عن إحداث خلية أزمة على مستوى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية من أجل تقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا، وإخبار الرأي العام الوطني، داعية العائلات للاتصال على الرقم “00 212 6 59 87 20 41″.