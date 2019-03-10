الملك يُعزي رئيس الجمهورية الإثيوبية في وفاة 157 مسافرا إثر تحطم طائرة

بعث الملك محمد السادس، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى سهلي ورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك إثر حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، مخلفا العديد من الضحايا.

وجاء في برقية الملك أنه” وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لفخامتكن باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، ومن خلالكم لأسر الضحايا وللشعب الإثيوبي الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب المفجع، راجيا لكن ولذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، عن إطلاق خط هاتفي خاص، من أجل تقديم الدعم اللازم لعائلات ضحايا فاجعة تحطم الطائرة الإثيوبية، وإخبار الرأي العام الوطني بمستجدات الحادث.

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وقالت الخارجية، في بلاغ لها، أنه إثر مصرع مغربيين في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والتي كانت تؤمن رحلة بين أديس أبابا ونيروبي، فإن الوزارة وسفارة المغرب في إثيوبيا، تتباعان آخر مستجدات هذا الحادث مع السلطات الاثيوبية.

وأعلنت الوزارة عن إحداث خلية أزمة على مستوى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية من أجل تقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا، وإخبار الرأي العام الوطني، داعية العائلات للاتصال على الرقم “00 212 6 59 87 20 41″.

يشار إلى أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت صباح اليوم الأحد بعد إقلاعها من مطار أديس أبابا، فيما أعلنت السلطات الإثيوبية، أنه لا يوجد ناجون من الحادث، وأن الضحايا يبلغ عددهم 157 شخصا.