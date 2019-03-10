بعد قرار المغرب ترحيل 8 مواطنين من ساحة القتال السورية نحو المملكة، مع إحالتهم على القضاء من أجل تورطهم، المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تساءل حقوقيون عن سبب اختيار هذا الرقم، وترحيل الرجال عوض النساء.
وقال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في حديث مع “اليوم24″، اليوم الأحد، إنهم كحقوقيين كانوا ينتظرون ترحيل النساء، والأطفال أولا، موضحا أن “أغلب النساء في الأراضي السورية لم يرتكبن عمليات تدمير، وتخريب، ولم يتورطن في القتل”.
وشدد المتحدث ذاته على أنهم يترافعون من أجل عودة جميع المواطنين المغاربة، لكن “بالنسبة إلينا، كنا ننتظر تنقيل النساء، والأطفال في مرحلة أولية”، معتبرا، أن النساء ذهبن إلى أراضي القتال رغبة في لقاء أزواجهن.
وتساءل بنعيسى عن إمكانية حمل المغاربة المرحلين من سوريا إلى المغرب لجنسيات مزدوجة، أو تعاملهم مع السلطات الأمنية لدول أخرى.
وكان أحد ضباط قوات سوريا الديمقراطية كشف لصحيفة “إلباييس” أن عدد الجهاديين الـ1200، المعتقلين لديهم يتحدرون من 45 بلدا، من بينهم مغاربة، فيما لم يكشف أرقام الأوربيين، أو العربيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مرصد حقوق الإنسان: كنا ننتظر ترحيل المغربيات من سوريا لعدم تورطهن في القتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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