عباس يستقبل زندبيرغ في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الأحد، وفد حزب "ميرتس" الإسرائيلي، برئاسة زعيمة الحزب، تمار زندبيرغ، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وذلك في سياق الحملة الانتخابية لـ"ميرتس".

وخلال اللقاء، أكد عباس تمسك الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وقال عباس: "نسعى دائما إلى السلام وليس لنا أي خيار آخر، وهذا الموقف اتخذناه منذ عام 1988، ولا نزال ملتزمين به حتى الآن، ومطلبنا حل الدولتين حسب حدود 1967، والحوار على القضايا المعلقة، ونحن نمد أيدينا إلى أي حكومة تؤمن بذلك، وهذا هو موقفنا ولن نتراجع عنه".

وحول اقتطاع مبلغ 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال، قال عباس: "أتوجه لدولة إسرائيل وأقول لهم: ليس لديكم الحق في الاستيلاء على أموالنا، إن إسرائيل مسؤولة عن المشكلة الاقتصادية التي نمر بها حاليا، لكن موقفنا السياسي يبقى دون تغيير: حل الدولتين، ومكافحة الإرهاب، وعودة أموالنا. كنت سعيدا جدا لسماع كلمات رئيسة ‘ميرتس‘ وثقافة السلام سوف تبقى موجودة".

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بدورها، أكدت رئيسة حزب ميرتس، دعم حزبها لحل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأن ميرتس سيقدم الدعم لأي حكومة إسرائيلية تؤمن بحل الدولتين وتسعى لتطبيقه.

وقالت زندبيرغ: "جئنا الى هنا لنقل رسالة مفادها أن السلام هو موضوع يجب أن يكون الآن محور الانتخابات، ويجب أن يتصدر جدول أعمال الحكومة المقبلة، السلام يضمن أمن إسرائيل وهو في مصلحة الشعبين، والطريقة التي بموجبها سيتم تحريك التفاوض هي حل الدولتين".

وأضافت: "على الحكومة الإسرائيلية القائمة، أن تستأنف المفاوضات، ميرتس هو الحزب الوحيد التي ترفع راية عودة المفاوضات وحل الدولتين، نسعى لتسليط الضوء على هذه القضايا في الحملة الانتخابية، وكذلك نعتزم طرح هذه الأفكار على الحكومة المقبلة".