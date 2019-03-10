فنزويلا: غوايدو يدعو لحالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء يقتل مواطنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، أنه سيطلب من البرلمان إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الوضع الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء التي تشل البلاد منذ الخميس، فيما يعيش الفنزويليون، اليوم الأحد، يومهم الرابع وسط انقطاع شامل للتيار الكهربائي، ما تسبب بحرمانهم الكهرباء والمياه ووسائل النقل، وعزز القلق والغضب المرتبطان بالأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.

وتوفي بسبب انقطاع الكهرباء حتى الآن 17 مريضًا في المستشفيات، لكن بغياب أرقام رسمية ووسائل تواصل، من المستحيل معرفة ما الذي يجري تحديداً، خصوصاً في المقاطعات البعيدة، فيما تبقى كراكاس أيضاً محرومة من الكهرباء بشكل شبه كامل.

وصباح اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن التيار عاد إلى 40% من العاصمة ما يعني أن 60% منها لا يزال غارقاً في الظلام؛ وفي هذه الأثناء، بدت المدينة هادئة ما عدا بعض أعمال نهب في متاجر العاصمة كراكاس، وبعضها في حي فلوريدا السكني.

وتمدّ محطّة غوري لتوليد الطاقة الكهرمائية، الواقعة في ولاية بوليفار، والمسؤولة عن العطل، ثلاثة أرباع البلاد بالكهرباء. وأكدت الحكومة أن المحطة استهدفت بهجوم إلكتروني تقول إنه تكرر السبت أيضًا.

ويشلّ هذا العطل الذي وقع الخميس عند الساعة 16:50، الحركة في البلاد، وهو غير مسبوق من حيث اتساعه ومدته في البلد النفطي الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.

وأغلقت المدارس والمتاجر والمكاتب، وشلّت حركة النقل. وعلق مئات الركاب في مطار مايكيتا بعد إلغاء رحلاتهم.

زعيم المعارضة الفنزويلية سيدعو البرلمان لإعلان حالة الطوارئ

وقال غوايدو "دعوت لدورة استثنائية غدا (الإثنين) للبرلمان الوطني لاتخاذ إجراءات فورية بشأن المساعدة الإنسانية"، كما دعا إلى "تحركات في الشارع".

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وأضاف "سأطلب الإثنين من الجمعية الوطنية إعلان حالة الطوارئ لإتاحة دخول المساعدة الإنسانية" للبلاد ما سيتيح "طلب المساعدة الدولية"، وأضاف "يتعين أن نهتم بهذه الكارثة حالا".

وقال غوايدو أيضًا "لديكم الحق بالنزول إلى الشارع لأن هذا النظام يترك الفنزويليين يموتون. أيها السادة في القوى الأمنية، حان الوقت لتكفوا عن حماية الديكتاتور"، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف المعارضة بإعادة انتخابه.

ويوجد على حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل 250 طنا على الأقل من المساعدات من أغذية وأدوية أرسلت أساسا من الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الفنزويلية منعت في 23 شباط/ فبراير دخولها إلى البلاد لاشتباهها بأن في الأمر محاولة لتدخل عسكري أميركي.

ووصف غوايدو اتهام مادورو الولايات المتحدة بالقيام بـ هجوم إلكتروني" ضدّ محطة الطاقة الكهرومائية الأساسية في البلاد، والتي تسبب عطل فيها بكارثة في البلاد، اتهام "هوليودي".

وبالنسبة لغوايدو وعدد من المراقبين، فإن النقص في الصيانة والاستثمارات هو سبب هذا العطل الذي يؤثر على البلاد بكاملها ولم تشهد فنزويلا مثيلا له.

وتشهد فنزويلا منذ عصر الخميس انقطاعا للتيار الكهربائي زاد من حدة الازمة الاقتصادية التي تعيشها، إذ توقفت وسائل النقل عن العمل وكذلك توزيع المياه والاتصالات.