افتتاحُ مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت مدينة صور اللبنانيّة، افتتاح الدورة الأولى من مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة، من تنظيم إدارة مسرح إسطنبولي، وجمعية تيرو للفنون.

وبدأ الاحتفال بعزف موسيقي لفرقة أليسار الشبابية وعرض فيلم عن المسرح الوطني اللبناني من ثم عرض دبكة لفرقة جمعية تيرو للفنون.

وقال الممثل والمخرج قاسم إسطنبول: "في يوم المرأة العالمي نحتفي برائدة من رواد المسرح اللبناني الراحلة سهام ناصر ومن خلالها نوجه التحية إلى كل النساء في العالم ، ونحن بحاجة إلى المزيد من الحريات في مجتمعاتنا وإلى دعم الشباب وخصوصا المرأة التي تصنع الفن والجمال وفي هذا المهرجان نلتقي من ثقافات مختلفة من العالم من أجل التلاقي والفن ونشر الثقافة للناس من مصر وإسبانيا وتونس والمكسيك والبرتغال والعراق ولبنان".

قبيل المهرجان

وعرضت مسرحية بلا معنى من مصر للمخرجة منار الزين وتمثيل وسام أسامه، وهي مقتبسة عن نص لميخائيل الرومان، وتجسد العلاقة بين الرجل والمرأة والحاجة المتبادلة إلى الحب والتفاهم، وبعدها جرى مناقشة للعرض مع الجمهور وكرمت إدارة المهرجان الراحلة سهام ناصر من خلال تقديم درع تكريمي إلى شقيقها الدكتور يوسف ناصر.

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وتشارك في المهرجان مسرحية "كيف أنك"؟ لآمال العويني من تونس، وعلدقة لفاطمة دياب من لبنان ، ومانيفستو بات لمارين تيرابو كواتوزيا من إسبانيا ومسرحية داندو آيل كانت إخراج إليسا نينيو وتمثيل نيريا غوميز من إسبانيا ، ومن البرتغال عرض لاتزال على الطريق من إخراج أنا بالما وتمثيل ماريا جواو فيسينتي، ومن المكسيك عرض مشروع السمكة للوسيرو هيرناندز أريويلا.

وتتنافس العروض ضمن المسابقة الرسمية على جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل نص وجائزة أفضل عرض متكامل وجائزة أفضل سينوغرافيا، أما اللجنة التحكيمية فهي مؤلفة من العراقي عبد الكريم العامري والإسبانية آنا ألفريز وسوزان بوعلي وصلاح عطوي من لبنان.

ويُقام على هامش المهرجان مؤتمر لبنان المسرحي الأول والذي سيناقش أهمية كسر المركزية الثقافية ودور المسرح في الوعي والتغيير، وندوة عن دور المرأة في المجتمع وتطلعاتها ومعرض للحرف اليدوية طيلة أيام المهرجان.