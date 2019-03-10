شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الرئيس الإيراني يواجه اتهامات بتلقي رشاوى وغسيل أموال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

رجح مصدر في السلطة القضائية الإيرانية، يوم الأحد، إصدار حكم مشددٍ ضد حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني، بتهم تتعلق بالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال.

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ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن المصدر القضائي قوله إنه “يجري التحقيق بشأن ملفات الفساد بحق حسين فريدون، خصوصاً فيما يتعلق بالرشوة وغسيل الأموال، بقيمة ملايين الدولارات”.

وقال المصدر: “إن حسين فريدون قدم استشارات فعالة لنقل المسؤوليات إلى البنوك وغيرها من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد للأفراد، مقابل مبالغ ضخمة دفعت له”، مشيراً إلى أن “أحد مبالغ الرشوة وغسيل الأموال التي تلقاها حسين فريدون بلغت نحو مليون دولار أمريكي”.

وتابع المصدر أنه من المتوقع أن تصدر أحكام قاسية بحق حسين فريدون شقيق روحاني، منوهاً إلى أن “الرئيس روحاني لم يعترض على تقارير النيابة العامة بعد الاطلاع على محتويات القضية المرفوعة ضد حسين فريدون”.