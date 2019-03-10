شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الرئاسة الجزائرية تعلن عودة «بوتفليقة» إلى البلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، عودة الرئيس عبدالعزيز، إلى البلاد، بعد أسبوعين أمضاهما في مستشفى بجنيف لإجراء فحوصات طبية دورية.

جاء ذلك بحسب ما نقلت “فرانس برس” عن وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر.

Advertisements

وفي وقت سابق، أعلنت قناة “النهار” المحلية هبوط طائرة تقل بوتفليقة، في مطار “بوفاريك” العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شاهد قوله إن الطائرة “جلف ستريم” هبطت في جنيف وسط وجود مكثف للشرطة.

وغادر بوتفليقة البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة.