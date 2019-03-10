شكرا لقرائتكم خبر عن شرطيان إسرائيليان يحاولان اقتحام «الرحمة» بالأحذية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن حراس المسجد الأقصى المبارك، منعوا اقتحام عنصرين من شرطة الاحتلال مصلى الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى بأحذيتهما، وسط استنفار المصلين في المكان.
تجدر الإشارة إلى أن موظفًا بسلطة آثار الاحتلال، برفقة حراسة معززة اقتحم اليوم، مصلى الرحمة في الأقصى، وشرع بأخذ قياسات لباب الرحمة من الداخل؛ في خطوة استفزازية جديدة للمصلين في المسجد.
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