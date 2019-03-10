شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل طفلين أثناء خروجهما من «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلين مقدسيين من سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، أثناء خروجهما من المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين لدى خروجهما من جهة باب الناظر "المجلس"، ونقلا إلى أحد مراكز التحقيق في القدس القديمة.

وفي الضفة الغربية احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط الخليل.

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وقالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي، احتجزت فتاة على الحاجز المذكور دون معرفة الأسباب.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عبد الكريم جرادات، أثناء تواجده في سهل مرج بن عامر، واقتادته إلى حاجز سالم العسكري.