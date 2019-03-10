مئات الجزائريين يواصلون الاحتجاجات

الجزائر ـ رويترز : واصل مئات الأشخاص احتجاجاتهم في شوارع العاصمة الجزائرية أمس للاعتراض على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وخرج مئات الطلاب إلى الشوارع مرددين هتافات تقول “لا للعهدة الخامسة” وأغلقت العديد من المتاجر في الجزائر العاصمة. بحسب رويترز

واحتشد المحتجون في وسط العاصمة الجمعة الماضية في أكبر احتجاجات تشهدها الجزائر منذ 28 عاما. وذكر التلفزيون الحكومي أن قوات الأمن اعتقلت 195 شخصا مشيرة إلى ارتكابهم مخالفات مثل السلب والنهب.

الى ذلك، قال تلفزيون النهار إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر دعا جميع الأطراف السياسية إلى العمل معا لإنهاء الأزمة السياسية في أعقاب احتجاجات حاشدة على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تمديد حكمه المستمر منذ 20 عاما. وأضاف أن الحزب يريد أيضا المصالحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الشعب الجزائري “يدرك جيدا الرهانات، أمام عالم لا يرحم.” وأشاد الفريق صالح في تصريحات بـ “وعي الشعب الذي سيكون سبيل الحفاظ على الجزائر”، مشيرا إلى أن “بين الجيش والشعب رؤية موحدة ، حيث يتقاسمان ذات المبادئ.” وأعتبر صالح أن ما أثبته الشعب من “خصال عالية، لن يحيد عنه الجيش وهو من صلبه”.