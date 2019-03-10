الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف النار في كشمير .. وطهران تحث إسلام آباد على مواجهة المتشددين

في السياسة 11 مارس,2019 نسخة للطباعة

نيودلهي ـ عواصم ـ وكالات: اتهمت الهند القوات الباكستانية بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار على طول “خط السيطرة” في كشمير، كما اتهمت جارتها بعدم اتخاذ خطوات ذات مصداقية ضد الجماعات الإرهابية في الوقت الذي حثت فيه طهران اسلام اباد على مواجهة المتشددين الضالعين في عمل إرهابي على الحدود الباكستانية الإيرانية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن مسؤول عسكري هندي أن القوات الباكستانية قامت بإطلاق قذائف هاون وإطلاق نار من أسلحة خفيفة في الساعات الأولى من صباح الأمس، وأن الهند “ردت بالمثل”.

وكان الجيش الهندي أعلن أمس الأول إسقاط طائرة بدون طيار بمدينة جانجاناجار بولاية راجاستان القريبة من الحدود مع باكستان.

من جانبه دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني باكستان إلى اتخاذ إجراء “حاسم” ضد جماعة متشددة نفذت هجوما انتحاريا داميا في منطقة حدودية وقال إن تقاعس إسلام أباد عن اتخاذ الإجراء اللازم قد يعرض العلاقات بين البلدين الجارين للخطر.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن تصريحات روحاني جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي قال، حسبما أفادت الوكالة، إنه سيحمل “أخبارا سارة” لإيران قريبا.

وقتل مهاجم انتحاري 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في منتصف فبراير في منطقة بالجنوب الشرقي حيث تواجه قوات الأمن تصاعدا في هجمات متشددين ينتمون للأقلية السنية بالبلاد.

وأعلنت جماعة جيش العدل، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشية أفضل لأقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله لعمران خان “ننتظر عملياتكم الحاسمة ضد هؤلاء الإرهابيين”.

وقال روحاني “يجب ألا نسمح لعقود من الصداقة والأخوة بين البلدين أن تتأثر بتصرفات المجموعات الإرهابية التي نعرف نحن وأنتم من أين تحصل على التمويل والتسليح”.

ونسبت الوكالة إلى خان القول إن القوات الباكستانية اقتربت من أماكن اختفاء الإرهابيين وإنه ستكون هناك “أخبار سارة” لإيران قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خان قوله “إن من مصلحة باكستان ألا تسمح للجماعات الإرهابية باستخدام أراضيها وإن الجيش الباكستاني مستعد لمواجهة الإرهابيين على نحو أكثر حسما من خلال المعلومات التي قدمتها إيران”.

وتعهد قادة الحرس الثوري الإيراني بالرد على الهجوم، ونقلت الوكالة عن روحاني قوله أمس إن القوات الإيرانية “مستعدة للرد على الإرهابيين بشكل حاسم بالتنسيق مع اسلام اباد”.

من جانب آخر أصدرت مفوضية الانتخابات الهندية مذكرة تطالب فيها الأحزاب السياسية بعدم استخدام صور القوات المسلحة في ملصقات حملاتها الانتخابية أو أي أشكال دعائية أخرى في الانتخابات المقبلة.

وجاءت المذكرة في أعقاب نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تظهر استخدام حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في حملته الانتخابية صور طيار حربي هندي أسير أعادته باكستان في الفترة الأخيرة بعد اشتباكات مع الهند.

وقالت المفوضية في المذكرة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني السبت إن الأحزاب السياسية يتعين أن تمتنع عن استخدام صور العسكريين في دعايتها الانتخابية إذ أن القوات المسلحة جهة “محايدة غير سياسية” في الديمقراطيات الحديثة.

وأشارت المفوضية إلى أمر صادر في عام 2013 يفيد بعدم استخدام “الأحزاب السياسية والمرشحين” لصور العسكريين “بأي شكل في الإعلان (الدعاية) الحملات أو بأي شكل آخر فيما يتعلق بالانتخابات”. وطالبت “بالتزام صارم” بالأمر.