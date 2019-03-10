بريطانيا: محادثات (بريكست) مستمرة حتى التصويت

في السياسة 11 مارس,2019 نسخة للطباعة

لندن ـ د.ب.أ:

أعلن راندون لويس رئيس حزب المحافظين البريطاني، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تريزا ماي، أن المحادثات لإتمام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مستمرة حتى تصويت يوم الثلاثاء.

وقال براندون لويس إن حكومة ماي لن تقبل أي اتفاق ” يقوض وحدة المملكة المتحدة”، وذلك بعد تقارير ذكرت أن الاتحاد الأوروبي عرض حلا ممكنا سوف يعامل أيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن بريطانيا.

وحث لويس المشرعين على دعم الاتفاق في التصويت المصيري يوم الثلاثاء أو مواجهة إمكانية خروج قاس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أو عدم المغادرة على الإطلاق.

وقال لويس عبر إذاعة بي بي سي “البرلمانيون أمامهم قرار مصيري للغاية ليتخذوه. الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كذلك”.”إننا سنقوم بهذا التصويت يوم الثلاثاء. وإننا نريد أن نفوز في هذا التصويت”.

“إذا لم نفعلها يوم الثلاثاء فإنه لا أحد يعلم إلى أين سوف ينتهي الأمر ـ ما إذا كان سينتهي بخروج قاي من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق … ولكن البرلمان أيضا يخاطر بأن ينتهي الأمر بدون خروج من الاتحاد الأوروبي مطلقا”.

وبعد أن رفض أغلبية المشرعين البريطانيين اتفاقها في منتصف يناير الماضي، وعدت ماي بالسعي لإجراء تغييرات فيما يطلق عليه بروتوكول “شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا لضمان حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأرسلت أكثر من 50 شركة في ايرلندا الشمالية رسالة مفتوحة موجهة إلى مشرعين بريطانيين تحذر من أن “عدم التوصل إلى اتفاق” لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسبب “ضررا كبيرا” لاقتصاد المنطقة.

وكتبت شركات مثل “أليانز” و”بومباردييه إيروسبيس” أن الخروج من الاتحاد الاوروبي دون التوصل إلى اتفاق سيؤثر على “أسواق التصدير وسلاسل التوريد وقوة الانفاق الاستهلاكي والقدرة التنافسية في المنطقة”.

وأضافوا أن “التأثير الاقتصادي السلبي بدأ يؤثر بالفعل على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار”.

وإذا رفض الاتفاق مرة أخرى، فإن ماي سوف تسمح بالتصويت يوم الأربعاء على ما إذا كانت البلاد يجب أن تخرج من التكتل في 29 مارس بدون اتفاق. وإذا ما رفض أيضا، فإن المشرعين سوف يصوتون يوم الخميس على ما إذا كان يجب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، قد أعلن في وقت سابق عن شروط لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية الصادرة أمس، قال تاجاني إن ” تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس إلى مطلع يوليو، كحد أقصى”.

وتمثلت الشروط التي أعلنها السياسي الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سببا للتأجيل، حيث قال:” في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سببا للتأجيل، أن يعلنوا على سبيل المثال، أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد”.

وقال تاجاني إن المهم هو ” تجنب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية”، وحذر من أن هذا سيكون ” كارثة للاقتصاد البريطاني ومضرا أيضا بالنسبة لنا”.

قبل نحو ثلاثة أسابيع من الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ناشد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي لندن بالإسراع في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

وقال الألماني مانفريد فيبر لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: “الوقت يمر، ويتعين على الأوساط السياسية البريطانية إصدار توضيح سريع تماما في الوقت الحالي بشأن ما تريده حقا- الأفضل أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة”.

وأضاف أنه يجب أن يتم الخروج كما هو مقرر في التاسع والعشرين من مارس الجاري، وقال إن التأجيل إلى شهر مايو أو يونيو القادمين ليس واردا إلا “لأسباب فنية”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وناشد فيبر، الذيي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنهاء “نهجها المتعرج”، وقال: “يتعين على الساسة البريطانيين، وأعني بذلك بصفة خاصة جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني، تأجيل اعتباراتهم المهنية والحزبية الخاصة ومراعاة مصالح البلاد مجددا”.