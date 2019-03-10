الاحتلال يواصل عدوانه على غزة ويغتال فلسطينيا بالضفة

القدس المحتلة ـ الخليج 365 :

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث شنت طائراته فجر أمس غارات على أهداف في قطاع غزة. وأفاد مراسل “الخليج 365” أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع الواحة شمال بيت لاهيا بصاروخ استطلاع، ثم أتبعته بصاروخين من الطيران الحربي. مضيفا أنه جرى أيضا استهداف مبنى نقابة الصيادين بجوار البحرية غرب دير البلح وسط القطاع. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر في غزة أن الاتصالات الرامية إلى التوصل إلى تهدئة بلغت مرحلة متقدمة، وأن المحادثات التي يجريها الوفد المصري أحرزت نتائج إيجابية. وأضافت المصادر أن الفرصة سانحة لتهدئة الأوضاع خلال الأسبوع الجاري. وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يصل الموفد القطري محمد العمادي إلى غزة مطلع الأسبوع الجاري، وأنه من غير المستبعد أن يلعب دورا في جهود التهدئة.

وفي الضفة المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز عسكري في منطقة غور الأردن في أريحا. وأفادت الوزارة في بيان صحفي وصل “الخليج 365” بأن الارتباط الفلسطيني أبلغها باستشهاد المواطن الفلسطيني سلامة صلاح سلامة كعابنة (٢٢ عامًا) بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب أريحا. وزعم الجانب الاسرائيلي أن الشاب كان يسير بصورة مسرعة وتجاوز سيارة دون أن يمتثل لأوامر الجنود بالتوقف فأطلقوا النار صوبه مما أدى إلى استشهاده. يشار إلى أن العديد من الفلسطينيين استشهدوا على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، بسبب حالة التوتر التي يعيشها جنود الاحتلال والذين يبادرون إلى إطلاق النار مع كل حركة يقوم بها المسافرون الفلسطينيون. فيما تبرر سلطات الاحتلال عادة أعمال جنودها بأن الفلسطينيين لم ينصاعوا لأوامر الجنود أو أنهم اقتربوا من الجنود بصورة مشبوهة.