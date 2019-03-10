معارضان تركيان لـ"أردوغان": لن ترهبنا باتهاماتك وتهديداتك

شن معارضان تركيان ومرشحان رئاسيان سابقان هجوماً لاذعاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتطاوله المستمر على المعارضة بالسب، وتهديده المستمر لهما باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.



وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" شنت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، المرشحة الرئاسية السابقة، هجوماً لاذعاً ضد أردوغان بعد تهديده لها مؤخراً بالسجن.

وقبل أيام حرّك أردوغان شكوى ضد أكشينار، متهماً إياها بـ"إهانته"، وأمس السبت خلال حديثه في تجمع انتخابي له هددها بالسجن قائلًا: "بعضهم في طريقهم الآن للخروج من السجن بعد انتهاء مدتهم، وأنتِ (في إشارة لأكشينار) قد تحلين مكانهم".



ورداً على التصريحات الأخيرة، قالت أكشينار لأردوغان، اليوم الأحد، في تجمع انتخابي لها بولاية مارسين (جنوب) "فلتفعل كل ما في وسعك فلا يمكن أن ترهبني بأفعالك هذه".



وتابعت قائلة "يقول (أردوغان) إنه لم يصف أهالي (ولاية) دنيزلي (معقل المعارضة) بالإرهابيين، وهو بالتأكيد سب المعارضة على الملأ من قبل ووصمهم بالإرهاب".



ودأب أردوغان على وصف المعارضين والمناوئين له بـ"الخونة الإرهابيين"، ما دفع أكشينار للهجوم عليه سابقاً، ما أثار حفيظته وقام بتحريك شكوى ضدها.

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ويتهم الرئيس التركي -بانتظام- معارضيه بالإرهاب ويعمل على تشويه سمعتهم، ودأب على إشاعة حالة استقطاب في تركيا منذ وصوله إلى الحكم عام 2003.



وشددت أكشينار على أنه "دأب على وصفنا نحن المعارضين بالإرهابيين، وهو يكذب حينما ينفي اتهاماته هذه لنا، وهو على هذه الحال منذ حملات الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد يوم 24 يونيو الماضي".



واستطردت قائلة "الجميع في تركيا باتوا يعلمون من أنتم بعد 17 عاماً قضيتموها في الحكم"، مضيفة "رغم تهديدك لنا بالسجن فأخلاقنا لا تسمح لنا أن نتركك لقمة سائغة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقف شامخاً أمامه هو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا تنحني لأنك تمثل تركيا".



وفي سياق الانتقادات الموجهة لأردوغان أيضاً، شن محرم إينجه، المرشح الرئاسي السابق النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، هجوماً للتحالف الانتخابي بين حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية المعارض.



وقال إينجه في إحدى الفعاليات الانتخابية اليوم "إذا كنت يا أردوغان تقول إن تحالف الأمة (بين الشعب الجمهوري وحزب الخير) الذي يمثل نصف الشعب هو تحالف الذل، فتحالفكم بالنسبة لي هو تحالف الوحل".

