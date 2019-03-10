معارض إيراني لـ"العين الإخبارية": النظام يطور الصواريخ لاستهداف أوروبا

قال على صفوي، عضو البرلمان الإيراني في المنفى ومدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، إن نظام ولاية الفقيه مستمر في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، حتى يمكنه استهداف أوروبا.

وأوضح صفوي لـ"العين الإخبارية" أن النظام الإيراني الحالي يعتقد أن بقاءه قائم على إرهاب الآخرين، وزعزعة الاستقرار في محيطه الجغرافي، وتوصيل رسالة دائمة للعالم أنه قوي، حتى وإن دفعه غروره إلى استخدم هذه القوة بشكل غير مشروع لقتل الأبرياء حول العالم.

وأكد أن المعارضة الإيرانية في واشنطن سوف تستمر في فضح هذا النظام الدموي، الذي يستهدف شعبه بالقتل والتعذيب، فضلا عن استخدام مرتزقة لزعزعة الاستقرار في دول كثيرة في الشرق الأوسط، والقيام بعمليات إرهابية حتى داخل أوروبا.



وأشار صفوي إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي، هو الممثل الحقيقي للشعب الإيراني الحر، والذي يمتلك خطة لمستقبل إيران ديمقراطية وحرة.



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وكان الاتحاد الأوروبي طالب، في فبراير الماضي، إيران بوقف أنشطتها الصاروخية التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال إنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليستية ومن الاختبارات التي تجريها عليها، داعيا طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة.

وأضاف الاتحاد، في بيان بشأن انتهاكات إيران الصاروخية: "تواصل إيران جهودا لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق".

