جوتيريش: موظفون بالأمم المتحدة كانوا من بين ضحايا الطائرة الإثيوبية

الخليج 365-متابعات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في بيان إن موظفين بالأمم المتحدة كانوا من بين ركاب طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت اليوم الأحد.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية عدم وجود ناجين بين الركاب وعددهم 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة المنكوبة وهي من طراز بيونج 737، والتي تحطمت وهى في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان اليوم الأحد إن

الأمين العام”يشعر بحزن عميق للخسارة المأساوية للأرواح في تحطم الطائرة اليوم بالقرب من أديس أبابا”.

وتابع المتحدث “إنه ينقل تعاطفه العميق مع عائلات الضحايا وأحباءهم،

ومن بينهم موظفون في الأمم المتحدة، وأيضا تعازيه الصادقة لحكومة وشعب إثيوبيا”.

ولم تؤكد الأمم المتحدة تفاصيل الموظفين الذين لقوا حتفهم. ومن المقرر

أن يبدأ مؤتمر أممي خاص بالبيئة في نيروبي غدا الاثنين.