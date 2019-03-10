بعد قمع متظاهرات اليوم العالمي للمرأة.. أردوغان يلوح بفزاعة “الإساءة للإسلام”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

في محاولة الالتفاف على الانتقادات الدوليةبالإساءة للمرأة في يومها العالمي، زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المسيرة النسوية التي أطلقت عليها الشرطة الغاز المسيل للدموع في إسطنبول الجمعة الماضي، أساءت للإسلام بالاستهزاء بالآذان للصلاة.

واحتشدت آلاف النساء في وسط اسطنبول مساء يوم الجمعة للقيام بمسيرة احتفالا باليوم العالمي للمرأة لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهن.

ووجهت منظمات دولية نسوية انتقادات لأعمال الشرطة التركية ضد المتظاهرات اللاتي خرجن للتعبير عن حقوقهن في يومهن العالمي.

Advertisements

وعرض أردوغان خلال حشد انتخابي أذاعه التلفزيون اليوم فيديو جرى تصويره أثناء المسيرة يظهر نساء يرددن هتافات بينما يرتفع صوت الآذان من مسجد قريب.

وقال أردوغان للحشد “أساءوا للأذان بترديد الشعارات وبالصفير والاستهزاء”.

وقالت نساء شاركن في المسيرة على تويتر إن ترديد الهتافات والصفير كانا ضمن فعاليات المسيرة ولم يكن الهدف منها الاستهزاء من الآذان للصلاة الذي بدأ أثناء المسيرة.



وتتهم الناشطات حكومة الرئيس التركي بإهانة المرأة، وعدم بذل جهود كافية لمكافحة العنف بحق النساء.

وشددت أنقرة القيود بعد فرض حالة الطوارئ في أعقاب محاولة انقلاب في عام 2016. ورفعت حالة الطوارئ في يوليو الماضي.

وجاء حشد أردوغان قبيل الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية.