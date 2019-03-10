الرئيس الإيراني السابق: تعاونا مع الأمريكان سراً

كشف الرئيس الإيراني، السابق أحمدي نجاد عن أسرار من فترة توليه الرئاسة.
وقال نجاد إنه تفاوض سرا مع الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على المصالح الإيرانية.
وأكد نجاد "تفاوضنا وقمنا بالتعاون مع الولايات المتحدة في ولايتي الرئاسية"، وذلك في مقابلته التي أجراها مع قناة روسيا اليوم.
وتابع نجاد أنه "في بعض المواقف التي طالب فيها الأمريكيون بصدق التعاون أو أعلنوا مواقف صادقة، قمنا بالتعاون ووثقنا بهم".
وأشار أحمدي نجاد إلى أنه سعى إلى "توسيع السيادة والحفاظ على الأمن".
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