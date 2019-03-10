شاهد.. أول ظهور للرئيس "بوتفليقة" عقب عودته من جنيف

رصد موقع قناة "النهار" الجزائرية أول ظهور للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عودته من جنيف السويسرية حيث قام بفحوصات طبية. وأظهر الفيديو الذي نشرته "النهار" يوم الأحد، الرئيس بوتفليقة وهو جالس في الكرسي الأمامي للسيارة الرئاسية، أثناء مرور موكبه في الطريق السريع متوجها إلى القصر الرئاسي بعد أن حطت طائرته بمطار بوفاريك العسكري.

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