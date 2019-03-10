بالتفاصيل.. 248 حركة احتجاجية في إيران خلال فبراير الماضي

كشف تقرير للمعارضة الإيرانية عن ملخص الحركات الاحتجاجية في فبراير الماضي، مشيراً إلى

248 حركة احتجاجية من جانب المواطنين ضد النظام في 71مدينة.

وأوضح التقرير الذي اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أنه رغم القمع الواسع والإجراءات الأمنية للنظام الإيراني من أجل الحيلولة دون تنظيم الحركات الاحتجاجية، غير أن مختلف شرائح الشعب الإيراني لا تزال تواصل في إضرابها واحتجاجاتها ضد نظام الملالي.

وأوضح التقارير الواردة عن معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد في الشهر الماضي أي فبراير/شباط 2019 تفيد أن 71مدينة إيرانية شهدت ما لا يقل عن 248حركة احتجاجية ضد النظام. وتم توثيق جميع هذه الحركات الاحتجاجية من قبل معاقل الانتفاضة. وبموجب هذا الإحصاء، كانت الحركات الاحتجاجية بمعدل 9حركات احتجاجية يوميًا.

ورحبت زعيمة المعارضة، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي بالمواقف المتعددة لجميع الاحتجاجات والإضرابات الشعبية ضد نظام الملالي، ودعت الشعب الإيراني وبخاصة الشبان والنساء لدعم احتجاجات شرائح الشعب الإيراني المختلفة.

كما دعمت المقاومة الإيرانية الانتفاضات والاحتجاجات داخل البلاد، وأقدمت على حمايتها ودعمها في المحافل الدولية المختلفة، ومن بينها النقابات والاتحادات، ومحافل حقوق الإنسان، والمحافل الدبلوماسية للدول المختلفة بشكل واسع في خارج البلاد، وهذا الأمر أدى دورًا مهمًا جدًا في دعم الاحتجاجات.

تقرير إحصائي عن الحركات الاحتجاجية في فبراير/شباط 2019

جمع الاحتجاجات: 248حالة

ـ عمال: 86حالة

ـ مواطنون منهوبة أموالهم: 34حالة

ـ متقاعدون: 15حالة

ـ تربويون: 13حالة

ـ طلاب: 10حالات

ـ مزارعون وتجار السوق: 10حالات

ـ باقي الشرائح: 65حالة

ـ سجناء وإضراب عن الطعام من قبل السجناء: 15حالة

تقرير إحصائي عن الحركات الاحتجاجية في فبراير/شباط 2019

تقرير موضوعي عن الاحتجاجات:

في شهر فبراير/شباط اندلعت 86حركة احتجاجية من قبل العمال في 38مدينة ومنطقة تجارية وبلدة صناعية. ونظم العمال في هذا الشهر 3حركات احتجاجية بشكل متوسط يوميًا.

وكانت الاحتجاجات هذا الشهر بسبب عدم تسلم الأجور والرواتب والتأمين وبقية المطالبات المتأخرة منذ بضعة أشهر حتى عام ونصف وعدم تطابق الأجور والرواتب والخصخصة وخطة تعديل القوة والفصل عن العمل والظروف المعيشية وتعطيل المصنع أو الشركة.

وفيما يلي أهم الاحتجاجات العمالية:

ـ تجمع عمال مختلف البلديات في مدن تبريز وبروجرد وويس وبارس‌آباد في مغان والأهواز وشادكان وبندر خميني وجابهار وزنجان وخرم‌آباد وبستان وسروآباد وكرمانشاه وتوحيد وآبجدان لبضعة أيام

ـ إضراب عمال خطوط السكك الحديدية في مدن كرج وشاهرود وتبريز وأحمدآباد وعجب‌شير ومرند وجلفا وأنديمشك لبضعة أيام

ـ تجمع عمال القطار المدني في الأهواز لبضعة أيام

ـ تجمع عمال مصنع زيت كلنار النباتي في كرمان لبضعة أيام

ـ تجمع عمال مصنع زيت جهان النباتي لبضعة أيام

منهوبة أموالهم

في شهر فبراير/شباط نظم المنهوبة أموالهم 34حركة احتجاجية في 8مدن.

وفيما يلي هذه الاحتجاجات:

المواطنون المنهوبة أموالهم لمؤسسة كاسبين (مدن رشت وطهران ونيشابور وإيلام وكرمانشاه ومشهد) والمنهوبة أموالهم في قرية بارس المائية (كرمدره) والمنهوبة أموالهم من قبل مؤسسة سكه ثامن (طهران) والمنهوبة أموالهم من قبل شركة أداك للسيارة (طهران) والمنهوبة أموالهم من قبل مؤسسة بديدة شانديز (مشهد وطهران) والمنهوبة أموالهم من قبل شركة برشين بارس (طهران) والمنهوبة أموالهم من قبل شركة خودرو (طهران)

متقاعدون

نظم المتقاعدون 15حركة احتجاجية في 3مدن.

وفيما يلي أهم الاحتجاجات للمتقاعدين في هذا الشهر على النحو التالي:

ـ تجمع العمال المتقاعدين في هفت‌تبه بمدينة شوش على مدار الساعة لـ3أيام

ـ تجمع المتقاعدين المدنيين والعسكريين مرتين في الأسبوع بموجب الدعوة المسبقة في طهران أمام البرلمان

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تربويون

نظم التربويون 13حركة احتجاجية في 12مدينة.

وكانت احتجاجات التربويين حول عدم تسلم أجورهم ورواتبهم وباقي مطالبهم.

وخلال هذا الشهر نظم التربويون في مدن أردبيل وأروميه وخرم‌آباد وسنندج وكرمانشاه ومشهد وشيراز ومريوان تجمعات أمام الدوائر العامة للتعليم والتربية في المحافظة احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

طلاب

نظم الطلاب 10حركات احتجاجية في 4مدن.

وفيما يلي أهم الاحتجاجات:

ـ تجمع طلاب الجامعة الحرة وحدة العلوم والأبحاث في الذكرى الأربعين لقضاء 11طالبًا في الجامعة

ـ تجمع طلاب طب الأسنان لهرمزكان في بندرعباس احتجاجًا على قلة الإمكانيات العلاجية والتعليمية

ـ تجمع طلاب جامعة شريف الصناعية احتجاجًا على تحويل أجواء الجامعة إلى أجواء المعسكر

مزارعون

نظم المزارعون 5حركات احتجاجية في 4مدن على النحو التالي:

ـ تجمع مزارعي قرية اشكهزان احتجاجًا على الري غير المناسب للأراضي الزراعية

ـ تجمع مزارعي مناطق قضاء دنا احتجاجًا على كيفية توزيع حصة الأسمدة الكيمياوية

ـ تجمع مزارعي خوراسكان احتجاجًا على غصب حقهم القانوني من المياه من قبل المؤسسات الحكومية

ـ تجمع مزارعي نقده احتجاجًا على عدم تسلم مطالبهم من مصنع نقده للسكر منذ أشهر

تجار السوق

نظم تجار السوق 5حركات احتجاجية في مدينتين فيما يلي أهمها:

ـ إضراب المزاولين في مجتمع علاءالدين في سوق بائعي الهاتف النقال بطهران احتجاجًا على الغلاء والكساد في السوق على أعتاب العام الجديد

ـ تجمع تجار السوق في عنبرآباد احتجاجًا على إقامة معرض يلقي بظلاله على ظروفهم المهنية

شرائح أخرى

في شهر فبراير/شباط نظمت 65حركة احتجاجية في 23مدينة.

وفيما يلي أهمها:

ـ تجمع أفراد عائلة إسماعيل بخشي وأفراد عوائل العمال الآخرين احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه لبضعة أيام

ـ تجمع أفراد عوائل الذين لقوا مصارعهم جراء حادث تحطم طائرة طهران ـ ياسوج

ـ تجمع طواقم إطفاء الحريق في عبادان لبضعة أيام

ـ تجمع المواطنين المنكوبين بالزلزال في سربل‌ذهاب احتجاجًا على قطع الكهرباء في مخيم بارك نشاط حيث يسكنون فيه المنكوبون بالزلزال

ـ تجمع أهالي قرية خليفه حيدر التابعة لشاوور احتجاجًا على توظيف غير المحليين في شركة قصب السكر في هفت‌تبه

ـ تجمع الشباب الباحثين عن العمل في عسلويه احتجاجًا على عدم توظيفهم في مشاريع المقاولات في عسلويه

ـ تجمع الشباب العاطلين عن العمل في مشراكه احتجاجًا على عدم توظيف المحليين في الأبراج النفطية والحفر في المنطقة

ـ تجمع أهالي قريتي طرغه ونوبار التابعتين لمدينة بوكان احتجاجًا على عدم توظيف الشباب في معادن المنطقة

ـ تجمع الفنيين الخريجين في فرع صحة الفم في وزارة الصحة

ـ تجمع المحتجين على اختبار المحاماة في طهران لبضعة أيام

ـ تجمع خريجي البكالوريوس في الفروع الهندسية بطهران احتجاجًا على عدم توظيفهم في وزارة الطرق وبناء المدن

ـ تجمع ناشطي البيئة في أصفهان احتجاجًا على سد نهر زاينده‌رود

ـ تجمع الموظفين المزاولين في مكاتب سهام العدالة احتجاجًا على عدم حسم ظروفهم المهنية