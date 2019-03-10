شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بوقف الانتهاكات في الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة، القدس المحتلة)

طالبت جامعة الدول العربية اليوم (الأحد)، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك.

وأدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح له، بأشد العبارات العدوان الهمجي الجديد ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي ارتكبه أحد عناصر الاحتلال في مصلى باب الرحمة والإصرار على تدنيس مكان للعبادة والدخول إليه بحذائه عمداً.

تجدر الإشارة أن حراس المسجد الأقصى المبارك، منعوا اليوم اقتحام عنصرين من شرطة الاحتلال لمصلى الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى بأحذيتهما، في خطوة استفزازية جديدة للمصلين في المسجد.