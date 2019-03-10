اخبار العالم

الجامعة العربية تطالب بوقف الانتهاكات في الأقصى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بوقف الانتهاكات في الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة، القدس المحتلة)

طالبت جامعة الدول العربية اليوم (الأحد)، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك.

وأدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح له، بأشد العبارات العدوان الهمجي الجديد ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي ارتكبه أحد عناصر الاحتلال في مصلى باب الرحمة والإصرار على تدنيس مكان للعبادة والدخول إليه بحذائه عمداً.

تجدر الإشارة أن حراس المسجد الأقصى المبارك، منعوا اليوم اقتحام عنصرين من شرطة الاحتلال لمصلى الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى بأحذيتهما، في خطوة استفزازية جديدة للمصلين في المسجد.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تطالب بوقف الانتهاكات في الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا