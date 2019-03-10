شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو لإعلان حالة الطوارىء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس) أعلن زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، اليوم (الأحد)، أنه سيطلب من البرلمان اعلان حالة الطوارىء لمواجهة الوضع الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء التي تشل البلاد منذ الخميس الماضي. أعلن زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، اليوم (الأحد)، أنه سيطلب من البرلمان اعلان حالة الطوارىء لمواجهة الوضع الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء التي تشل البلاد منذ الخميس الماضي. وقال غوايدو: «سأطلب غداً (الاثنين) من الجمعية الوطنية (البرلمان) اعلان حالة الطوارىء لإتاحة دخول المساعدة الإنسانية». وأضاف: «يتعين أن نهتم بهذه الكارثة حالاً».



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