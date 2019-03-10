شكرا لقرائتكم خبر عن المقدشي: لا حل مع الحوثي سوى الحسم العسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجَّه وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي اليوم (الأحد)، جميع وحدات الجيش اليمني برفع الجاهزية القتالية استعدادا لما أسماها «معركة الحسم واستكمال تحرير باقي أراضي الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران».

وقال وزير الدفاع اليمني، خلال اجتماع عقده بمحافظة مأرب، مع عدد من قيادات الجيش اليمني، إن «مليشيا الحوثي ترفض السلام، وخيار الحسم هو الحل الوحيد مع هذه المليشيا الانقلابية»، مضيفا: «نحن في مرحلة صعبة توجب علينا التكاتف والاصطفاف لمواجهة عدونا الغاشم الذي قتل ودمر وأهلك الحرث والنسل».

وشدد المقدشي على العمل المشترك بروح وطنية مخلصة لدحر مشروع الانقلاب الحوثي الإيراني، مطالبا الجميع بالتحلي بالمسؤولية اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليهم، وفق ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.