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مصرع 40 إرهابياُ من جماعة بوكو حرام

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (نجامينا)

أعلنت القوة المشتركة المتعددة الجنسية لمكافحة تنظيم بوكو حرام في محيط بحيرة تشاد، أنها قتلت منذ الجمعة الماضية 40 إرهابياً من عناصر التنظيم خلال مواجهتين في النيجر ونيجيريا.

ووفق بيان تلقته وكالة فرانس برس اليوم (الأحد)، أكدت القوة عزمها على «تكثيف» العمليات حتى «تحييد بوكو حرام من آخر المواقع التي تسيطر عليها».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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