شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 40 إرهابياُ من جماعة بوكو حرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نجامينا)

أعلنت القوة المشتركة المتعددة الجنسية لمكافحة تنظيم بوكو حرام في محيط بحيرة تشاد، أنها قتلت منذ الجمعة الماضية 40 إرهابياً من عناصر التنظيم خلال مواجهتين في النيجر ونيجيريا.

ووفق بيان تلقته وكالة فرانس برس اليوم (الأحد)، أكدت القوة عزمها على «تكثيف» العمليات حتى «تحييد بوكو حرام من آخر المواقع التي تسيطر عليها».