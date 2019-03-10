شكرا لقرائتكم خبر عن صحافيان ألمانيان يغادران تركيا قسراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (إسطنبول)

غادر صحافيان ألمانيان تركيا، اليوم (الأحد)، بعد رفض أنقرة تجديد تصريحيهما، في خطوة دانتها برلين واعتبرتها «غير مقبولة».

ورفضت الحكومة التركية تجديد تصريحي كل من يورغ براسي مدير مكتب تلفزيون «زد دي إف» (القناة الألمانية الثانية) في إسطنبول، وتوماس سيبرت المحرر الإخباري لصحيفة «تاغسبيغل»، لأسباب قال الرجلان إنهما يجهلانها.