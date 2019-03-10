شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل طفلين من المسجد الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، طفلين مقدسيين من سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، أثناء خروجهما من المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين لدى خروجهما من جهة باب الناظر «المجلس»، ونقلا إلى أحد مراكز التحقيق في القدس القديمة.
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