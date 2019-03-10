شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستعيد 8 من مواطنية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الرباط) أعلنت السلطات المغربية اليوم (الأحد)، إعادة ثمانية مواطنين من مناطق النزاع بسورية إلى المغرب، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية لتورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، بحسب ما أفاد بيان مقتضب لوزارة الداخلية.

أعلنت السلطات المغربية اليوم (الأحد)، إعادة ثمانية مواطنين من مناطق النزاع بسورية إلى المغرب، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية لتورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، بحسب ما أفاد بيان مقتضب لوزارة الداخلية.

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