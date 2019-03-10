حماة الوطن: توجيه الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة يزعج الجماعات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب حماة الوطن بالغربية مؤتمرا جماهيريا حاشد دعما للدولة المصرية وافتتاح مقر الحزب بمركز السنطة بحضور اللواء محمد على بلال، أمين عام الحزب واعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

قال اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب: إننا اليوم فى مركز السنطة لافتتاح مقر جديد ودعم الدولة من خلال مؤتمر لا للإرهاب ونعم للتعديلات الدستورية مؤكدا أن الحزب يدعم ويساند الدولة المصرية في حربها على الإرهاب ويعمل الحزب على زيادة الوعى لدى المواطنين من خلال الأنشطة والفاعليات التي يم تنظيمها مع الاهتمام بمشاكل الموطنين والعمل على حلها مطالبا كل الأمانات بزيادة الأنشطة والعضوية بالحزب

واشار اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس الحزب إلى أن توجيه الجهود المصرية خلال المرحلة الماضية نحو التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة يثير ويزعج الجماعات الإرهابية وكارهي امن واستقرار مصر في الداخل ومن يمولهم ويدعمهم ويدفعها إلى إرباك الوطن عبر تشتيت الجهود في ملاحقة الإرهاب وردعه، وحماية المصالح العليا للبلاد من الاستهداف من قِبل تلك الجماعات الارهابية التى تستخدم السوشيال ميديا من خلال حروب الجيل الرابع والخامس التى تعد أقوى من حروب الجيوش وشدد على أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة في القوات المسلحة والشرطة بأنهم سيقضون على الإرهاب الأسود من جذوره في كافة ربوع مصر