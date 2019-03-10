شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "افريقية النواب" ينعي ضحايا حادث تحطم الطائرة الاثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري وأعضاء اللجنة، ضحايا حادث تحطم الطائرة الاثيوبية. وتقدم رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، بخالص العزاء والمواساة لدولة أثيوبيا قيادة وحكومة وشعباً، والأهالي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. Advertisements

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