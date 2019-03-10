الصحة النفسية تزف بشرى سارة لمتعاطي المخدرات قبل فصلهم.. فيديو

محمد القاضي

قال الدكتور محمود إبراهيم، المستشار القانوني بالأمانة العامة للصحة النفسية، إن هناك مهلة 6 أشهر أمام متعاطي المخدرات من موظفي الدولة للإقلاع عن الإدمان.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه إعمالًا للقانون فإن الجهات التابعة للمصالح الحكومة الخاضعة للقانون فإن أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات سيتم التحقيق معه مبدئيًا، ويتم إحالة الأمر للنيابة الإدارية ومن ثم اتخاذ قرار بفصله.

وأضاف أن الجهاز يحيل الأمر للنيابة ضمانا لجدية الإجراءات ورفع أمر الموظف للمحكمة المختصة، لتحري الدقة...