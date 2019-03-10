محمد القاضي
قال الدكتور محمود إبراهيم، المستشار القانوني بالأمانة العامة للصحة النفسية، إن هناك مهلة 6 أشهر أمام متعاطي المخدرات من موظفي الدولة للإقلاع عن الإدمان.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه إعمالًا للقانون فإن الجهات التابعة للمصالح الحكومة الخاضعة للقانون فإن أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات سيتم التحقيق معه مبدئيًا، ويتم إحالة الأمر للنيابة الإدارية ومن ثم اتخاذ قرار بفصله.
وأضاف أن الجهاز يحيل الأمر للنيابة ضمانا لجدية الإجراءات ورفع أمر الموظف للمحكمة المختصة، لتحري الدقة...
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة النفسية تزف بشرى سارة لمتعاطي المخدرات قبل فصلهم.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.