محمد سليمان: الدولة مسؤولة عن رعاية مواطنيها جميعا وخصوصا في مناطق الأطراف

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان، خلال استقباله وفودا شعبية وأساتذة وطلابا جامعيين، في دارته في الهيشة- وادي خالد، على أن "موضوع الجامعة اللبنانية في عكار هو أولوية لدينا، وأننا ملتزمون بالمرسوم الخاص بها تماما كما صدر عن مجلس الوزراء، وخصوصا لجهة تحديد مكانها"، داعيا إلى "توحيد الجهود لإنجاز هذا الملف حتى النهاية بدل العرقلة والمماطلة، لكونه يسهل على أبناء عكار فرصة التعليم الجامعي ويوفر التكاليف ويفتح آفاقا جديدة للعمل".

ونوه سليمان بـ"خطوة إقرار مجلس الوزراء للدرجات الست للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي"، معتبرا "أنه مطلب حق، ونأمل أن يسلك طريقه الدستوري حتى النهاية".

وزار سليمان منطقة "خط البترول" والتقى فاعلياتها. وشدد من هناك على أن "الدولة مسؤولة عن رعاية مواطنيها جميعا، وخصوصا في مناطق الأطراف التي تغيب عنها الخدمات العامة". وطمأن الأهالي مؤكداً "أننا صوتكم ولن نتوانى عن متابعة قضاياكم".