كلودين عون: الإجحاف في حقوق المرأة يعني أن المجتمع غير متوازن

أكدت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة كلودين عون روكز، في حديث تلفزيوني، على أهمية الإنضمام لحملة "التوازن للأفضل" العالمةي، مشددة على أن التوازن مهم في جميع القطاعات.
ورأت عون أن الإجحاف على مستوى حقوق المرأة يعني أن المجتمع غير متوازن، لافتة إلى أن الهيئة أعدت كل مشاريع القوانين التي تزيل التمييز بحق المرأة وتؤمن التوازن بين الرجل والمرأة.
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