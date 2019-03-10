انقاذ 3 أشخاص احتجزوا داخل سياراتهم بسبب تراكم الثلوج في جرد الضنية

ذكرت معلومات صحافية أن فرق الإنقاذ الجبلي وفرق الإسعاف في جهاز الطوارىء والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية"، أنقذت أفراد 3 عائلات بينهم نساء وأطفال، كانوا في رحلة في منطقة بريصا في جرد الضنية، واحتجزوا داخل سياراتهم بسبب تراكم الثلوج، ولم يستطعيوا العودة.

وسحبت فرق الإنقاذ سيارات العائلات الثلاثة إلى مكان آمن، من دون أن يصاب أحد بأي أذى.