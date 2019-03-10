ردت الهيئة العليا للإغاثة، على "الأخبار التي وردت صباح اليوم على مواقع التواصل الإجتماعي وحملت فيه الهيئة العليا للإغاثة مسؤولية عدم استصلاح وضع مرفأ العبدة"، مؤكدة أنها "تعمل بكل شفافية وتؤدي دورها بمسؤولية، ولا تفرق بين منطقة أو أخرى في عكار أو المنيةأو أي منطقة من لبنان، وعملنا يشهد على ذلك، خصوصا في المواضيع التي هي من صلب عمل الهيئة".
وأكدت أن "تحسين وضع مرفأ العبدة هو من مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل حصرا، وليست من مسؤولية العليا للإغاثة، فاقتضى التوضيح".
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العليا للإغاثة: ملف مرفأ العبدة ليس من مسؤوليتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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