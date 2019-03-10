آلان عون: إنهاء ملفات الفساد من مسؤولية القضاء

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث تلفزيوني، إلى أن "التيار الوطني الحر" كان من السباقين في أكثر من محطة في مرحلة سابقة على مستوى مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن إنهاء ملفات الفساد هو ملك القضاء.
وأوضح النائب عون أن القوى السياسية تثير ملفات الفساد، معتبراً أن القضاء مع الأسف لم يكن على قدر التطلعات، مؤكداً أن المواطنين على حق في ما يقولونه ويجب أن تتم محاسبة الفاسدين وأن يكون هناك رادعاً.
وشدد النائب عون على أن الوعي الحاصل حول معركة مكافحة الفساد إيجابي، معتبراً أن هناك اليوم قدرة محاسبة أكبر عند المواطنين، لا سيما بعد قانون الإنتخاب الجديد، الذي رد الإعتبار إلى أصوات الناخبين.
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