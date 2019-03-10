غارات جوية تركية على مواقع لـ "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن سلاح الجو التركي شن غارات جوية على مواقع لحزب "العمال الكردستاني" في منطقتي أفاشين-باسيان شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة أن "الغارات دمرت مواقع سلاح، وملاجئ، ومخازن يستخدمها إرهابيو التنظيم"، مشيرة إلى أن "قوات الأمن والجيش التركي دأبت على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن".