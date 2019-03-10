سانا: الجيش السوري يرد على المسلحين في ريف حماة

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف حماة الشمالي على المناطق المتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة إدلب قصفت منطقة مصياف بالقذائف الصاروخية، فيما رد الجيش السوري على الاعتداءات وقصف مناطق اللطامنة وكفر زيتا والأربعين". وأوضحت أن "المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي المتاخم للحدود الإدارية مع إدلب استهدفت بـ 6 قذائف صاروخية الأحياء السكنية في منطقة مصياف سقطت اثنتان منها بجانب المشفى الوطني"، مشيرة إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المدنيين".

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