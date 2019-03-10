رئيس حكومة تونس يكلف وزيرة الشباب والرياضة بتسيير وزارة الصحة بالنيابة

أعلنت الحكومة التونسية، في بيان، أن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد قرر تكليف وزيرة شؤون الشباب و الرياضة سنية بالشيخ بتسيير وزارة الصحة بالنيابة.
وكان الشاهد قد عقد، قبل تكليف بالشيخ، اجتماعا حملها خلاله مسؤولية ادارة شؤون الوزارة والسهر على قطاع الصحة العمومية وفق اهداف محددة تقوم اساسا على فتح الملفات في هذا القطاع.
يذكر أن وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف قدم استقالته من الحكومة بعد مقتل 11 طفلاً حديثي الولادة بعد تلقيحهم بأدوية فاسدة في مستشفى بالعاصمة تونس.
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