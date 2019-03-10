أ.ف.ب: غوايدو سيطلب من البرلمان الفنزويلي إعلان حالة الطوارئ في البلاد

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان خوان غوايدو سيطلب من البرلمان إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
يذكر أن غوايدو كان قد أعلن نفسه رئيسا للبلاد وقد اعترفت به كل من الولايات المتحدة وكندا وبعض دول الإتحاد الأوروبي وإسرائيل وأستراليا.
فيما رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إعلان غوايدو واعتبره "إنقلابا". وقد تلقى مادورو دعم الجيش الفنزويلي بالإضافة إلى كل من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وتركيا وسوريا.
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