بيلوسي: ترامب أضر بملايين الأميركيين ونرفض طلبه تمويل بناء الجدار

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أضر بملايين الأميركيين وتسبب في فوضى واسعة النطاق حين أغلق بشكل متهور الحكومة الأميركية في محاولة لبناء جداره المكلف وغير المجدي، والذي سبق وأن وعد بأن يجعل المكسيك تتحمل تكلفته".

في بيان مشترك مع النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك تشومر، أوضحت أن "الكونغرس تمويل جداره، وقد أجبر ترامب على الاعتراف بهزيمته وإعادة فتح الحكومة، وسوف يتكرر ذلك لو حاول ترامب مرة أخرى، ونأمل أنه قد تعلم الدرس".

ودعت إلى إنفاق الأموال التي يطلبها ترامب في "إعادة بناء الولايات المتحدة، والتعليم، وتطوير القوى العاملة".

ويطالب ترامب بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، والذي يعتقد ترامب أنه سيمنع المهاجرين غير الشرعيين من دول أميركا اللاتينية من التدفق على بلاده. ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.